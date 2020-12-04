Энтони Дэвис объяснил, почему тянул с продлением контракта с «Лейкерс»

Форвард Энтони Дэвис поделился эмоциями после подписания максимального пятилетнего контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» на $ 190 млн. В соглашении прописана опция расторжения перед последним сезоном в 2024 году.
«Не думаю, что были сомнения в том, что останусь в «Лейкерс», я просто хотел выяснить детали и что лучше для меня и моей семьи. В итоге мне удалось заключить сделку. Так что я в восторге и рад, что удалось сохранить то, что Джаред Дадли называет «Большой тройкой», подразумевая себя, меня и Леброна Джеймса.
Перед нами стоит новая большая задача, команда выглядит отлично, парни тренируются, так что я в восторге. Хочу выступать за «Лейкерс». Они проделали большую работу, собрав эту команду. Мне нравится в Лос-Анджелесе, я проводил здесь каждое лето, а теперь буду жить здесь в течение следующих пяти лет», – заявил Дэвис в эфире Spectrum SportsNet.
Дэвис перешёл в «Лейкерс» в июне прошлого года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». В первом сезоне Энтони завоевал титул чемпиона НБА и выдал средние показатели 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота.
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