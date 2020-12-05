Энтони Дэвис не возьмёт номер Леброна в «Лейкерс»
Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в сезоне-2019/2020 продолжит выступать под номером 3, под которым играл в минувшем сезоне, и не возьмёт 23-й номер партнёра по команде Леброна Джеймса, сообщает silverscreenandroll.com.
Леброн в 2019 году захотел сделать красивый жест и уступить номер 23 перешедшему в «Лейкерс» Дэвису. Сам Джеймс решил взять номер 6, под которым он выступал за «Майами Хит». Однако это решение встретило непонимание со стороны Nike: компания на тот момент выпустила более 4 тыс. маек Леброна с номером 23 и могла понести убытки. В итоге Дэвис выбрал номер 3, под которым играл ещё в школе.
В октябре 2020 года Джеймс договорился с Nike о передаче номера, но Дэвис решил продолжить играть под «тройкой».
Марк Газоль ответил на выпад Леброна Джеймса
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