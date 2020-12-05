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Ларса Пиппен отреагировала на слухи, что встречаеся с игроком НБА младше неё на 22 года

Ларса Пиппен
Ларса Пиппен отреагировала на слухи, что встречаеся с игроком НБА младше неё на 22 года
Баскетбол / НБА 0

46-летняя Ларса Пиппен, бывшая жена легенды НБА Скотти Пиппена, отреагировала на информацию, что состоит в отношениях с 24-летним защитником «Миннесоты Тимбервулвз» Маликом Бизли. Информация, что Ларса встречается с Бизли, стала распространяться в Сети после того, как их застали во время совместной прогулки на улице.

«Не всегда доверяйте тому, что видите в социальных сетях. Даже соль может выглядеть как сахар», — написала Ларса Пиппен на своей странице в «Инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/larsapippen/

Напомним, ранее Ларса Пиппен призналась в неоднократных изменах и заявила, что имела отношения с центровым Тристаном Томпсоном, когда состояла в браке с шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз». В частности, Ларса пользовалась деньгами Скотти для встреч с Томпсоном.

Ларса Пиппен замечена с игроком НБА с контрактом на $ 60 млн. Она старше него на 22 года
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