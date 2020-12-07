Леброн Джеймс пришёл на тренировку в майке с изображением Коби Брайанта и его дочери

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пришёл на первую тренировку команды в майке с изображением Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Фото Леброна в майке с изображением Кобе и Джанны с подписью «Семья навсегда» можно посмотреть в «твиттере» «Лейкерс».
Коби Брайант – легендарный баскетболист, который в течение двадцати сезонов выступал в НБА за одну команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант – двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США, на его счету пять чемпионских титулов НБА, четыре награды MVP матча всех звёзд и многие другие достижения. 26 января 2020 года в возрасте 41 года Брайант погиб при крушении частного вертолета Sikorsky S-76 в Калабасасе (штат Калифорния). Вместе с Кобе погибла его 13-летняя дочь Джанна.
Ранее Forbes включил легенду НБА в рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, продолжающих зарабатывать даже после своей смерти. Согласно представленным данным, с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года Кобе Брайант заработал $ 20 млн. Лидерами рейтинга стали певец Майкл Джексон, писатель Доктор Сьюз, художник Чарльз Шульц, гольфист Арнольд Палмер, а также певец и актёр Элвис Пресли.
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