Карри: я уже говорил с «Голден Стэйт» о продлении контракта

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о ходе переговоров с клубом о новом контракте. Игрок заявил, что планирует остаться в калифорнийской команде надолго и полностью предан ей.

«Я хочу видеть общую картину и осознавать, какой будет будущая ситуация. Нам необходимо быть конкурентоспособными и находиться в состоянии сражаться за чемпионский титул в каждом сезоне. Я хочу быть частью этого.



Мы уже обсуждали продление контракта. Предложение остаётся в силе. Я полностью предан команде», — приводит слова Карри журналист The Athletic Энтони Слэйтер в своём «твиттере».

Карри выступает за «Голден Стэйт» с 2009 года. В составе клуба он трижды становился чемпионом НБА и два раза — самым ценным игроком сезона.