«Барселона» вывела из ротации игрока, которого захотел переманить «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (88:96) заявил, что намеренно вывел из ротации разыгрывающего Томаса Эртеля.

«У него нет травмы. Томасу пришлось нелегко. Мы посчитали, что должны лучше защищаться. Я думаю, что Томас очень хороший атакующий игрок, но в матче с «Олимпиакосом» мы набрали достаточно очков. Правильнее было бы говорить о доверии Леандро Больмаро. Последние недели он играет очень хорошо. По правде говоря, сегодня он был великолепен. Как вы думаете, я буду говорить о трансферных слухах прямо сейчас? Что-то в «Барселоне» происходит либо официально, либо вообще не происходит», — приводит слова Ясикявичюса Eurohoops.

Эртель выиграл Кубок Испании, дважды становился MVP этого турнира, входит в топ-5 Евролиги по общему количеству передач и занимает второе место по среднему количеству ассистов за всю историю турнира. Ранее сообщалось, что игрока может попытаться переманить «Реал».