Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Барселона» вывела из ротации игрока, которого захотел переманить «Реал»

«Барселона» вывела из ротации игрока, которого захотел переманить «Реал»
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (88:96) заявил, что намеренно вывел из ротации разыгрывающего Томаса Эртеля.

«У него нет травмы. Томасу пришлось нелегко. Мы посчитали, что должны лучше защищаться. Я думаю, что Томас очень хороший атакующий игрок, но в матче с «Олимпиакосом» мы набрали достаточно очков. Правильнее было бы говорить о доверии Леандро Больмаро. Последние недели он играет очень хорошо. По правде говоря, сегодня он был великолепен. Как вы думаете, я буду говорить о трансферных слухах прямо сейчас? Что-то в «Барселоне» происходит либо официально, либо вообще не происходит», — приводит слова Ясикявичюса Eurohoops.

Эртель выиграл Кубок Испании, дважды становился MVP этого турнира, входит в топ-5 Евролиги по общему количеству передач и занимает второе место по среднему количеству ассистов за всю историю турнира. Ранее сообщалось, что игрока может попытаться переманить «Реал».

«Реал» раздумывает переманить одного из ведущих игроков «Барселоны»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020