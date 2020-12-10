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Игрок «Барселоны» разместил фото в форме «Реала» и удалил. Его вывели из состава

Игрок «Барселоны» разместил фото в форме «Реала» и удалил. Его вывели из состава
Баскетбол / Евролига 0

Разыгрывающий «Барселоны» Томас Эртель разместил на своей странице в «Инстаграме» фото в форме мадридского «Реала», сообщает Defensa Central.

Предположительно фото сделано в межсезонье-2019. Тогда ходили слухи, что баскетболист находится в столице Испании и ведёт с «Реалом» переговоры о контракте. Договориться сторонам не удалось, после чего Эртель заключил новый двухлетний контракт с «Барселоной». У фотографии была подпись: «Всему своё время». Этим постом Эртель выразил свою симпатию «Реалу».

Томас Эртель

Томас Эртель

Фото: https://www.instagram.com/thomas_heurtel/

Эртель удалил изображение из своей социальной сети в четверг. 31-летний игрок на этой неделе был выведен из состава по решению главного тренера Шарунаса Ясикявичюса. Сообщалось, что Эртель может быть отчислен из «Барселоны» в ходе сезона. В таком случае «Реал» может подписать его в качестве замены Факундо Кампаццо, который перешёл в клуб НБА «Денвер Наггетс».

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