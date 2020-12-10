Стив Керр признал существование нескольких проблем в «Голден Стэйт»
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о главных проблемах, с которыми столкнулась команда во время подготовки к новому сезону.
«Много потерь, много плохой игры в защите. В нападении у нас очень много новых ребят, что влияет на сыгранность», — приводит слова Стива Керра Essentially Sports.
В составе команды есть множество игроков, которые пришли в коллектив за последние два года. Стефен Карри, Кевон Луни, Дрэймонд Грин и Демиен Ли — единственные игроки, которые выступают в составе «Уорриорз» на протяжении двух и более сезонов.
В минувшем первенстве НБА «Голден Стэйт Уорриорз» из-за травм лидеров коллектива был аутсайдером.
Ранее Стив Керр рассказал о главной цели команды на предстоящий сезон.
Стив Керр назвал главную цель «Голден Стэйт» на сезон-2020/2021
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