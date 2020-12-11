Паскуаль: в матче с «Реалом» нам не хватило энергии

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал выездное поражение своей команды в матче с мадридским «Реалом» (72:79).

«Во-первых, хочу поздравить Мадрид. Они выиграли матч, в котором были лучше. Это была наша четвёртая игра за восемь дней. Очевидно, что нам не хватало энергии. В первые 20 минут мы были в игре, контролировали ритм. При этом нам не хватало энергии. В начале третьей четверти Мадрид был намного лучше, мы были заблокированы в защите, также немного в нападении. Мы совершили много ошибок. Поэтому Мадрид незамедлительно ушёл в отрыв. После этого мы вернулись в игру, мы боролись, играли лучше, поэтому нам удалось сократить отставание.

Тавареш решил этот матч, это великолепный игрок в защите, лучший игрок в Европе на позиции центрового. Он сделал 5 блок-шотов и не позволил нам показать наш баскетбол. Мы можем сказать, что были в игре суммарно на протяжении трёх четвертей. Когда играешь против такой команды, как «Реал», этого вполне достаточно, чтобы проиграть матч», – цитирует Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Самым результативным в составе победителей стал Альберто Абальде, набравший 16 очков. У «Зенита» 15 очков на счету Остина Холлинза. Это первое гостевое поражение «Зенита» в нынешнем сезоне Евролиги.