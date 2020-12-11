Марк Газоль рассказал, что думает о желании Пау присоединиться к «Лейкерс»

Подписавший контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» испанец Марк Газоль поделился мнением относительно желания своего брата Пау также присоединиться к бывшему клубу в следующем сезоне.



«Я думаю, это зависит от него самого. Прежде всего Пау должен быть здоровым на протяжении всего процесса реабилитации. Решающее значение будет иметь выносливость при непрерывных нагрузках на ногу. Единственный способ узнать, всё ли в порядке, — играть.



Думаю, что он должен найти способ немного поиграть и посмотреть, как его тело реагирует на это. Сейчас главное внимание должно быть сосредоточено на этом, а не на том, где именно он будет выступать. Гораздо важнее его здоровье и то, как он себя чувствует, как его организм реагирует на нагрузку», — приводит слова Марка Essentially Sports.



Газоль-старший не выступал в НБА с марта 2019 года и с тех пор перенёс две операции на ноге. Сейчас он тренируется индивидуально.

Пау Газоль надеется подписать контракт с «Лейкерс»