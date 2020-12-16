Седокова поцеловала Тимму, запустив новый челлендж

Певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» очередное видео со своим супругом, латвийским баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой. Также она предложила поучаствовать в новом челлендже, связанном с её новым синглом «Привязана к тебе».

Видео доступно на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».

Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать это событие и рассказали о нём лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.