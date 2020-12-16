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Игрок Восточной конференции спрогнозировал будущее Джеймса Хардена

Игрок Восточной конференции спрогнозировал будущее Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

Игрок одного из клубов Восточной конференции НБА прокомментировал ситуацию с возможным уходом из «Хьюстон Рокетс» защитника Джеймса Хардена.

«Никто не знает, что случится. Я не думаю, что его обменяют, если в обсуждениях не будут участвовать другие клубы и всё это не превратится в торговую войну. Иначе «Рокетс» ничего не сделают, всё останется прежним и они будут ждать. На абы кого они Хардена не променяют», — приводит слова баскетболиста Pickandroll со ссылкой на ESPN.

«Рокетс» обыграли «Сан-Антонио Спёрс» в предсезонном матче НБА — 112:98. Харден набрал 12 очков. Джеймс недавно провёл первую тренировку в команде. Игрок требует обмена в другой клуб и пропустил большую часть предсезонки.

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