Игрок Восточной конференции спрогнозировал будущее Джеймса Хардена
Игрок одного из клубов Восточной конференции НБА прокомментировал ситуацию с возможным уходом из «Хьюстон Рокетс» защитника Джеймса Хардена.
«Никто не знает, что случится. Я не думаю, что его обменяют, если в обсуждениях не будут участвовать другие клубы и всё это не превратится в торговую войну. Иначе «Рокетс» ничего не сделают, всё останется прежним и они будут ждать. На абы кого они Хардена не променяют», — приводит слова баскетболиста Pickandroll со ссылкой на ESPN.
«Рокетс» обыграли «Сан-Антонио Спёрс» в предсезонном матче НБА — 112:98. Харден набрал 12 очков. Джеймс недавно провёл первую тренировку в команде. Игрок требует обмена в другой клуб и пропустил большую часть предсезонки.
Джеймса Хардена высмеяли в Сети. Он стал толстым в межсезонье
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