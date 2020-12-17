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Куртинайтис: пытались сыграть с «Барселоной» быстро, но сейчас «Химки» не в нужной форме

Куртинайтис: пытались сыграть с «Барселоной» быстро, но сейчас «Химки» не в нужной форме
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение в матче группового этапа Евролиги с «Барселоной» (74:87).

«Поздравляю Шарунаса Ясикявичюса и его команду с хорошей игрой. Матч получился тяжёлым, как мы и ожидали. В данный момент «Барселона» играет здорово, несмотря на большое количество матчей.

Мы пытались сыграть быстро, но сейчас мы находимся не в нужной нам форме, о чём говорят процент попаданий и скорость — всё было не так, как обычно. Мы не смогли соблюсти баланс двухочковых и трёхочковых бросков: мы бросили 35 трёхочковых, тогда как «Барса» — 34 штрафных. Нам необходимо также принимать более продуманные решения, особенно в нападении: когда нужно действовать агрессивно, чтобы провоцировать фол; когда нужно бросать трёхочковый; когда нужно отдать передачу. С этим у нас есть проблемы», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба клуба.

«Химки» потерпели шестое поражение в Евролиге кряду, уступив в гостях «Барселоне»
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