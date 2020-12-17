Куртинайтис: пытались сыграть с «Барселоной» быстро, но сейчас «Химки» не в нужной форме

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение в матче группового этапа Евролиги с «Барселоной» (74:87).
«Поздравляю Шарунаса Ясикявичюса и его команду с хорошей игрой. Матч получился тяжёлым, как мы и ожидали. В данный момент «Барселона» играет здорово, несмотря на большое количество матчей.
Мы пытались сыграть быстро, но сейчас мы находимся не в нужной нам форме, о чём говорят процент попаданий и скорость — всё было не так, как обычно. Мы не смогли соблюсти баланс двухочковых и трёхочковых бросков: мы бросили 35 трёхочковых, тогда как «Барса» — 34 штрафных. Нам необходимо также принимать более продуманные решения, особенно в нападении: когда нужно действовать агрессивно, чтобы провоцировать фол; когда нужно бросать трёхочковый; когда нужно отдать передачу. С этим у нас есть проблемы», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба клуба.
- 17 декабря 2020
-
00:41
-
00:00
- 16 декабря 2020
-
23:33
-
23:19
-
22:55
-
22:33
-
22:23
-
22:09
-
21:29
-
20:47
-
20:25
-
18:53
-
18:00
-
17:41
-
17:21
-
16:58
-
16:09
-
15:32
-
13:58
-
12:55
-
11:48
-
10:38
-
09:55
-
09:53
-
09:23
-
09:22
-
09:04
-
09:03
-
08:51
-
08:49
-
07:33
-
00:59
-
00:38
-
00:03
- 15 декабря 2020
-
23:01