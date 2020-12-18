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Кавай Леонард отреагировал на расследование НБА о его переходе в «Клипперс»

Кавай Леонард отреагировал на расследование НБА о его переходе в «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард ответил на вопрос журналиста о том, был ли причастен к его переходу в клуб мужчина по имени Джонни Уилкс, который в последствии подал иск к клубу и управленцу Джерри Уэсту.

«Вовсе нет. Это не имеет никакого отношения к моему приезду сюда… Я из Лос-Анджелеса. Я вырос здесь. Люди тут пытаются найти любой способ заполучить немного денег. Наверное, это не последний из них. Я знаю здесь много людей», — приводит ответ Леонарда Clutch Points.

Уилкс, якобы входящий в окружение Кавая, заявил, что был консультантом в переговорах. По его словам, Уэст обещал ему $ 2,5 млн за то, что он поможет клубу в подписании контракта с баскетболистом. Уилкс утверждает, что предоставил «Клипперс» информацию, необходимую для того, чтобы они смогли подстроиться под желания Леонарда. В итоге клуб подписал Кавая, но обещанных денег посредник так и не получил.

НБА инициировала расследование по факту поданного к «Лос-Анджелес Клипперс» и Уэсту иска.

НБА начала расследование по переходу Кавая Леонарда в «Клипперс»
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