Один из лучших игроков «Реала» порвал ахилл. Он выбыл до конца сезона
Тяжёлый форвард «Реала» Энтони Рэндольф получил полный разрыв ахилла левой ноги, сообщает Sportando. Игрок выбыл из строя до конца сезона.
Рэндольф травмировался в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (86:82 ОТ) в пятницу, 18 декабря. В ближайшие дни баскетболист перенесет операцию. В 13 матчах Евролиги Рэндольф набирал в среднем 9,3 очка и собирал 3,6 подбора.
Напомним, «Олимпиакос» в овертайме уступил «Реалу» — 82:86 (12:12, 18:19, 21:18, 18:20, 13:17). Самым результативным у «Олимпиакоса» стал Шакил Маккиссик — 18 очков. У победителей Николас Лапровиттола набрал 19 очков и 6 передач. У Вальтера Тавареша даб-дабл из 13 очков, 10 подборов и 5 блок-шотов. Трэй Томпкинс записал в актив 15 очков.
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