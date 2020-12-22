Стив Керр — о возвращении Кевина Дюранта: кошмар для остальной части НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр, ранее работавший с форвардом «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом, прокомментировал возвращение баскетболиста на паркет после годичного перерыва.
«Видел игру с «Бостон Селтикс» накануне, это кошмар для остальной части лиги. Больше всего я был взволнован, наблюдая за тем, что Кевин выглядит точно так же, как и раньше», — приводит слова Керра Essentially Sports.
Наставник «Нетс» Стив Нэш пока не готов согласиться с коллегой.
«Мне сложно назвать процент готовности Кевина. Это действительно трудно. Точно больше 90. Не знаю, 90 процентов или 99», — заявил Нэш.
Напомним, Кевин пропустил весь прошлый сезон из-за травмы. Дюрант дважды стал чемпионом и MVP финала НБА в составе династии «Голден Стэйт Уорриорз» вместе с Клэем Томпсоном, Стефеном Карри и Дрэймондом Грином.
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