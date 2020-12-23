Кевин Дюрант высказался о разгроме «Голден Стэйт» в первом матче сезона

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мыслями о крупной победе своей команды в матче открытия сезона с «Голден Стэйт Уорриорз» (125:99).
«Думаю, что у нас был хороший старт. Так что мы хотим развить этот успех. Я с нетерпением ждал, когда приеду сюда и одержу победу, и был рад, что мы смогли выйти на площадку и закончить эту работу.
Не считаю, что должен кому-либо что-то показывать. Я просто собираюсь выходить на паркет и играть в баскетбол. Не чувствую, что должен что-то улучшать в себе. Мне нужно просто иметь возможность делать всё, что требует от меня на площадке тренер», — приводит слова Дюранта ESPN.
Напомним, Кевин пропустил весь прошлый сезон из-за травмы. Дюрант дважды стал чемпионом и MVP финала НБА в составе династии «Голден Стэйт Уорриорз» вместе с Клэем Томпсоном, Стефеном Карри и Дрэймондом Грином.
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