Стефен Карри прокомментировал уверенную игру Кевина Дюранта в матче с «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри описал игру против своего бывшего товарища по команде Кевина Дюранта одним словом: «Ужасно».



«Бруклин Нетс» Дюранта на арене «Барклайс-центр» в матче открытия сезона НБА крупно обыграл «Голден Стэйт» – 125:99. В составе победителей лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (26 очков) и Дюрант (22 очка).



«Кевин выглядел полностью здоровым, уверенным в своём теле, так что было приятно это видеть с точки зрения его здоровья. Это очень много значит — избавиться от такой травмы», — приводит слова Карри ESPN.



Напомним, Кевин пропустил весь прошлый сезон из-за травмы. Дюрант дважды стал чемпионом и MVP финала НБА в составе династии «Голден Стэйт Уорриорз» вместе с Клэем Томпсоном, Карри и Дрэймондом Грином.

Кевин Дюрант высказался о разгроме «Голден Стэйт» в первом матче сезона