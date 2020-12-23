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Стефен Карри прокомментировал уверенную игру Кевина Дюранта в матче с «Голден Стэйт»

Стефен Карри прокомментировал уверенную игру Кевина Дюранта в матче с «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри описал игру против своего бывшего товарища по команде Кевина Дюранта одним словом: «Ужасно».

«Бруклин Нетс» Дюранта на арене «Барклайс-центр» в матче открытия сезона НБА крупно обыграл «Голден Стэйт» – 125:99. В составе победителей лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (26 очков) и Дюрант (22 очка).

«Кевин выглядел полностью здоровым, уверенным в своём теле, так что было приятно это видеть с точки зрения его здоровья. Это очень много значит — избавиться от такой травмы», — приводит слова Карри ESPN.

Напомним, Кевин пропустил весь прошлый сезон из-за травмы. Дюрант дважды стал чемпионом и MVP финала НБА в составе династии «Голден Стэйт Уорриорз» вместе с Клэем Томпсоном, Карри и Дрэймондом Грином.

Кевин Дюрант высказался о разгроме «Голден Стэйт» в первом матче сезона
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