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Кевин Серафен ответил Майку Джеймсу, раскритиковавшему «Барселону»

Кевин Серафен ответил Майку Джеймсу, раскритиковавшему «Барселону»
Баскетбол / Евролига 0
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Бывший игрок «Барселоны» Кевин Серафен ответил разыгрывающему московского ЦСКА Майку Джеймсу, который возмутился поступком каталонской команды.

Джеймс, комментируя решение «Барселоны» оставить Томаса Эртеля в Стамбуле, не позволив ему сесть в самолёт, заявил, что «всегда считал «Барсу» одним из золотых стандартов Евролиги».

«Что ж. Измени своё мнение о «Барсе». Я не удивлен её поступком», – написал Серафен на своей странице в «Твиттере».

Напомним, каталонский клуб решил наказать Эртеля, поскольку чувствует себя обманутым. Томас полетел в Турцию на матч Евролиги с «Анадолу Эфесом» (79:86), поскольку якобы вёл переговоры с «Фенербахче». Участие француза в игре не планировалось. Позже, однако, выяснилось, что Эртель договаривается о контракте не с «Фенербахче», а с принципиальным соперником «Барселоны» «Реалом».

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