«Надеюсь, он перейдёт в «Реал». Экс-игрок «Барселоны» — о поступке клуба с игроком

Бывший игрок «Барселоны» Тайриз Райс поддержал Томаса Эртеля, которого каталонский клуб оставил в Стамбуле из-за переговоров с «Реалом» и в качестве наказания не пустил в самолёт, на котором команда вернулась в Испанию.



«Не пустили в самолёт? Хотите сказать, что ему нельзя домой? У человека есть семья. Ничего себе. Надеюсь, что он действительно перейдёт в «Реал», если это возможно. Клянусь богом, если бы у меня была такая возможность, я бы перешёл к мадридцам», – написал Райс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, каталонский клуб решил наказать Эртеля, поскольку чувствует себя обманутым. Томас полетел в Турцию на матч Евролиги с «Анадолу Эфесом» (79:86), поскольку якобы вёл переговоры с «Фенербахче». Участие француза в игре не планировалось. Позже, однако, выяснилось, что Эртель договаривается о контракте не с «Фенербахче», а с принципиальным соперником «Барселоны» «Реалом».