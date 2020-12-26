«Голден Стэйт» потерпел крупнейшее поражение для всех команд в Рождество с 1960 года

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз». Игра прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 138:99.

Как сообщается в «твиттере» ESPN Stats & Info «Голден Стэйт» допустил самое крупное поражение с 1960 года в Рождество для любой команды.

В составе победителей самым результативным стал Крис Миддлтон, который записал в свой актив 31 очко. Бобби Портис оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов. Яннис Адетокунбо также оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.

В следующем матче НБА «Милуоки Бакс» встретится с«Нью-Йорк Никс», а Голден Стэйт Уорриорз» сыграет с «Чикаго Буллз».