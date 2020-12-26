Заза Пачулия усомнился в способностях Стефена Карри

Бывший центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия поделился своим мнением о бывшем одноклубнике — Стефене Карри.



«Я думаю, что в этом году со Стефом будет происходить то же, что и раньше. В прошлые годы он просил Эндрю Богута и Дреймонда Грина создавать ему пространство и находить место на паркете. Кроме того, у него был Клэй, на которого оппоненты обращали внимание и открывали ему пространство, что открывало для него преимущество.



Кроме того, у него был Дюрант, который давал ему большую свободу. Если поставить Карри против сильного защитника и большого центрового, то ему будет довольно сложно», — приводит слова Пачулии Pickandroll.

Ранее Карри вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории своего клуба.