Заза Пачулия усомнился в способностях Стефена Карри
Бывший центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия поделился своим мнением о бывшем одноклубнике — Стефене Карри.
«Я думаю, что в этом году со Стефом будет происходить то же, что и раньше. В прошлые годы он просил Эндрю Богута и Дреймонда Грина создавать ему пространство и находить место на паркете. Кроме того, у него был Клэй, на которого оппоненты обращали внимание и открывали ему пространство, что открывало для него преимущество.
Кроме того, у него был Дюрант, который давал ему большую свободу. Если поставить Карри против сильного защитника и большого центрового, то ему будет довольно сложно», — приводит слова Пачулии Pickandroll.
Ранее Карри вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории своего клуба.
Карри вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории «Голден Стэйт»
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