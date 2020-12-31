Ламело Болл высказал мнение о Луке Дончиче

Новичок «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл поделился мнением о словенском защитнике «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.
«У него большой опыт. Он приехал из-за границы, как и я», — цитирует Ламело инсайдер Брэндон Робинсон на своей странице в «Твиттере».
Эти слова Болла вызвали бурную реакцию у болельщиков. Они начали подкалывать игрока «Хорнетс».
«Ламело, братан, ты прожил в США почти всю свою жизнь.
Думает, что он иностранец, потому что провёл немного времени за границей!
Да, но он не Лука», — написали в комментариях фанаты.
Напомним, в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» Ламело Болл набрал 22 очка, совершил 8 подборов и отдал 5 передач, выйдя со скамейки запасных, что стало лучшим выступлением для новичка «Шарлотт Хорнетс» со времён Кембы Уокера.
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