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Ламело Болл высказал мнение о Луке Дончиче

Ламело Болл высказал мнение о Луке Дончиче
Баскетбол / НБА 0

Новичок «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл поделился мнением о словенском защитнике «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.

«У него большой опыт. Он приехал из-за границы, как и я», — цитирует Ламело инсайдер Брэндон Робинсон на своей странице в «Твиттере».

Эти слова Болла вызвали бурную реакцию у болельщиков. Они начали подкалывать игрока «Хорнетс».

«Ламело, братан, ты прожил в США почти всю свою жизнь.

Думает, что он иностранец, потому что провёл немного времени за границей!

Да, но он не Лука», — написали в комментариях фанаты.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» Ламело Болл набрал 22 очка, совершил 8 подборов и отдал 5 передач, выйдя со скамейки запасных, что стало лучшим выступлением для новичка «Шарлотт Хорнетс» со времён Кембы Уокера.

Ламело Болл отметился историческим достижением франшизы «Хорнетс»
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