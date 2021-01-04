Руди Гобер ответил на выпад Шакила О'Нила

Баскетболист «Юты» Руди Гобер ответил на выпад со стороны легенды НБА Шакила О'Нила.



«Нет никакого конфликта. Если кто-то хочет говорить обо мне негативно или продолжать дискредитировать то, что я делаю, то это просто показывает, кто они. Я всегда буду рад за брата, который преодолевает трудности. И я буду продолжать превосходить ожидания», — написал на своей странице в «Твиттере» Руди Гобер.



Напомним, Шакил возмутился тем, что Гобер, набирающий около 11 очков за матч, подписал самый крупный контракт для центровых в истории НБА на пять лет и $ 205 млн.



Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. За свои выдающиеся достижения Шакил введён в Зал славы баскетбола.

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