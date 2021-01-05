Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дочь владельца «Милуоки» показала фото, на котором она полностью обнажена

Мэллори Эденс
Дочь владельца «Милуоки» показала фото, на котором она полностью обнажена
Баскетбол / НБА 0

Мэллори Эденс, дочь владельца «Милуоки Бакс» Уэса Эденса, опубликовала откровенное фото, на котором она полностью обнажена.

Фото доступно на странице Мэллори Эденс в «Инстаграме».

Мэллори Эденс активно принимает участие в деятельности фронт-офиса «Бакс», а также посещает практически все матчи команды в НБА. Владелец «Милуоки» Уэс Эденс — американский бизнесмен и частный инвестор. По оценкам Forbes, собственный капитал Уэса Эденса превышает $ 2,5 млрд. Уэс и его жена Линн воспитывают четверых детей. Младшая дочь Мэллори является самой известной из них. Отец видит в ней задатки будущего успешного менеджера НБА. Мэллори ранее выражала желание в будущем стать мажоритарной владелицей франшизы «Нью-Йорк Никс».

Миллиардерша, феминистка и любительница потроллить Дрейка. Как живёт дочь владельца «Бакс»
Мэллори Эденс не страдает излишней скромностью и готова на всё ради родного клуба. Планы у неё амбициознее некуда.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021