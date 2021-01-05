Дочь владельца «Милуоки» показала фото, на котором она полностью обнажена

Мэллори Эденс, дочь владельца «Милуоки Бакс» Уэса Эденса, опубликовала откровенное фото, на котором она полностью обнажена.

Фото доступно на странице Мэллори Эденс в «Инстаграме».

Мэллори Эденс активно принимает участие в деятельности фронт-офиса «Бакс», а также посещает практически все матчи команды в НБА. Владелец «Милуоки» Уэс Эденс — американский бизнесмен и частный инвестор. По оценкам Forbes, собственный капитал Уэса Эденса превышает $ 2,5 млрд. Уэс и его жена Линн воспитывают четверых детей. Младшая дочь Мэллори является самой известной из них. Отец видит в ней задатки будущего успешного менеджера НБА. Мэллори ранее выражала желание в будущем стать мажоритарной владелицей франшизы «Нью-Йорк Никс».