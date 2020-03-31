Миллиардерша, феминистка и любительница потроллить Дрейка. Как живёт дочь владельца «Бакс»

Владельцы клубов НБА не слишком часто мелькают в заголовках СМИ. Ещё реже фигурируют в новостях их дети. Дочь владельца «Милуоки Бакс» Мэллори Эденс — исключение. Она достаточно активно принимает участие в жизнедеятельности клуба, а также откровенно высказывается по ряду других вопросов. «Милуоки» (53-12) показывал лучший результат в лиге до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса. Клуб из Висконсина выиграл регулярный чемпионат Восточной конференции в прошлом сезоне. Проблем с менеджментом в «Бакс» точно нет.

Владелец «Милуоки» Уэс Эденс — американский бизнесмен и частный инвестор. Он является соучредителем Fortress Investment Group и основателем New Fortress Energy. Кроме того, Эденс владеет киберспортивной командрй FlyQuest и стал основным акционером клуба английской Премьер-Лиги «Астон Вилла» в июле 2018 года. Он является соучредителем инвестиционной группы Fortress с 1998 года и управляет активами на сумму более $ 40 млрд. По оценкам Forbes, собственный капитал Уэса Эденса превышает $ 2,5 млрд.



Уэс и его жена Линн воспитывают четверых детей. Младшая дочь Мэллори является самой известной из них. Отец видит в ней задатки будущего успешного менеджера НБА.



Мэллори Эденс родилась 18 апреля 1996 года. Выросла в Нью-Йорке, где посещала дневную школу Тревора. Она продолжила учёбу в Принстонском университете, который закончила в 2018 году.

В Принстоне Эденс занималась лёгкой атлетикой. В забеге на 3000 метров её личный рекорд составляет 11 минут 2 секунды.

Мэллори Эденс Фото: Из личного архива Мэллори Эденс

Широкую известного Мэллори получила ещё до выпуска из Принстона. Звёздный час Эденс наступил во время драфта НБА 2014 года. По словам аналитика ESPN Билла Симмонса, «Кливленд Кавальерс» победили в лотерее, а Мэллори Эденс выиграла внимание интернета. 18-летняя дочь владельца «Бакс» представляла организацию на сцене во время лотереи вместе с легендарным Джулиусом Ирвингом (76 лет). Этот опыт девушка назвала невероятным. Сразу же после представления во время телетрансляции Мэллори стала интернет-звездой. В начале дня у неё было всего нескольких сотен подписчиков в «твиттере», а по итогам драфта это число приблизилась к 40 тыс. (сейчас в «твиттере» у Эденс 52,2 тыс. подписчиков, в «инстаграме» — 210 тыс.). Солидный рост для девушки, которая месяц назад закончила школу.

Дончич, вдохновлённый красавицей Анамарией, штампует рекорды НБА Словенская модель делает счастливым 20-летнюю звезду баскетбола и несчастными – тысячи его поклонниц.

Уэс Эденс мог бы доверить представление «Бакс» на драфте кому-то из трёх старших детей, но никто не подходил для роли публичной персоны лучше Мэллори. Старшая сестра Мэдисон нормально восприняла тот факт, что ей пришлось наблюдать за лотереей в качестве зрительницы.



«Мэллори определённо более фотогенична, поэтому я рада, что она вышла на сцену. Я не могу находиться там при свете камер. Она была восхитительна… Какой отличный способ начать карьеру», — заявила Мэдисон.



Появление Мэллори на сцене произвело настоящий фурор. «Твиттер» буквально взорвался одобрительными сообщениями в адрес девушки. «Я выбираю Мэллори Эденс под первым номером драфта», — распространённое сообщение в тот вечер. Болельщики предлагали «Кливленду» обменять выбранных под первыми пиками Эндрю Уиггинса или Энтони Беннета на Мэллори и тому подобное.

Певец Тим Криспи записал специальную песню «We're in Love with Mallory» («Мы влюблены в Мэллори») в честь дочери владельца «Бакс».

ВИДЕО

В общем, у Мэллори получился действительно хороший старт в баскетболе. Хотя не обошлось без неприятного инцидента. Журналист ESPN Крис Шеридан получил шквал критики за пост с фразой «однажды Мэллори станет чьим-то трофеем (в смысле подругой)». Мэллори жёстко отреагировала: «Для ясности, он пишет про «трофейную» жену, дочь и или девушку, то есть для него женщины = собственность, верно?». Шэридану пришлось извиняться за то, что написал необдуманную фразу.



Мэллори впоследствии неоднократно демонстрировала свою приверженность защите прав женщин. Весной прошлого года она приняла участие в марше феминисток в Лос-Анджелесе.

Эденс сотрудничает с модельным агентством Lipps LA, для которого сделала несколько фотосессий.

Основной же приоритет Мэллори заключается в баскетболе. Она решительно настроена стать функционером НБА. Девушка призналась, что в её будущих планах значится приобретение франшизы «Нью-Йорк Никс». Мэллори хочет распространить влияние женщин в НБА.

ВИДЕО

«Я хочу купить «Никс» однажды. Не нужно менять место. Отец останется в «Бакс». Я приобрету «Никс» и встречусь с ним в финале Восточной конференции. Я думаю, что женщины сильно недопредставлены в спорте. Об этом недостаточно говорят. В лиге нет женщин генеральных менеджеров. Есть один президент-женщина. Главных тренеров женского пола нет. Надеюсь, Бекки Хэммон скоро получит пост главного тренера. Но кроме этого… Ни в одной из четырёх главных американских спортивных лиг никогда не было комиссара-женщины», — заявила Мэллори в 2017 году.

Анна снова утешала расплакавшегося Эмбиида. Есть повод завидовать Джоэлу Красота и обаяние бразильской модели могут сгладить любые разочарования центрового «Филадельфии».

Амбиции у девушки что надо. «Никс» — самая дорогая франшиза НБА. Оценочная стоимость, по данным Forbes, $ 4,6 млрд. Владелец «Никс» Джеймс Долан пока категорически против продавать франшизу, но рано или поздно и он наверняка не устоит под давлением общественности. Тогда вполне может настать время Мэллори.



Пока же девушка сконцентрировалась на «Бакс». Во время финала Восточной конференции в 2019 году Маллори потроллила фаната №1 «Торонто Рэпторс» рэпера Дрейка, придя на 5-й матч серии в майке с изображением Pusha T, нью-йоркского хип-хоп исполнителя, который находится во вражде с Дрейком.

Дрейк после гостевой победы любимой команды над «Милуоки» (105:99) в ответ поставил на свой Instagram-аватар фотографию Мэллори. Как «Торонто» выиграл серию, так в этой битве «троллей» победил Дрейк. Но у Мэллори будет шанс для реванша.



Мэллори также высказывает мнение по различным темам НБА. Когда лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо отказался от участия в фильме «Космический Джем 2», где главную роль исполняет Леброн Джеймс, Мэллори заявила следующее: «Прямо сейчас Яннис — ровня Леброну. Не думаю, что Яннис должен поклоняться Леброну, как обычный баскетбольный фанат».

За «Локомотив-Кубань» болеет Мисс Канзас. И персонально – за Сэма Деккера В рубрике «Красота дня» — жена форварда краснодарского клуба Оливия.

Девушка явно делает всё зависящее от себя, чтобы Адетокунбо продлил контракт с «Бакс» и не ушёл в другой клуб в качестве свободного агента. Эденс назвала трех лучших игроков в истории франшизы, включив туда Адетокунбо. Мэллори также отметила Карима Абдул-Джаббара, Оскара Робертсона и упомянула бывшего игрока, а затем главного тренера «Бакс» Майка Данливи-старшего.

Она также раскритиковала «Голден Стэйт Уорриорз» за подписание звёздного центрового «Уорриорз» Демаркуса Казинса летом 2018 года. «Голден Стэйт» уже долгое время называется одним из фаворитом на потенциальное переманивание Янниса из «Бакс».



«Вы шутите, это просто безумие. «Уорриорз» могут подписать кого хотят на рынке свободных агентов», — написала Мэллори в соцсетях.



Сердце Мэллори Эденс пока свободно. Ей приписывали роман со звездой НФЛ Аароном Роджерсом, но в итоге эти слухи не подтвердились. Пока же Мэллори получает удовольствие от жизни и не стесняется делиться откровенными снимками со своей постоянно растущей аудиторией в «Инстаграме».