Дрэймонд Грин: это не протестующие. Это чёртовы террористы

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал террористами сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в Конгресс США, сорвав утверждение итогов президентских выборов.
«Система полиции была создана против чернокожих. Из-за этого такая разная реакция. Именно поэтому некоторые люди могут ворваться в кабинет Сената и закинуть ноги на стол, как если бы они сидели у себя дома на диване. Вторжение в здание, во время которого были разбиты окна и повреждены некоторые вещи и всё в таком духе, — это не протест, это террористический акт. Перестаньте описывать этих людей как тех, кто мирно протестует. Это неуважительно. Это смешно. Они не протестующие, они чёртовы террористы», — приводит слова Грина Gazzetta.
6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где проходило заседание обеих палат конгресса США, на котором утверждались результаты выборов главы государства.
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