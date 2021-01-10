Леброн Джеймс показал свой новый автомобиль

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обзавёлся новым автомобилем. Видеозапись была опубликована в «инстаграме» Леброна.

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Новым автомобилем Джеймса стал электрический пикап GMC Hummer. Автомобиль 2020 года оснащён тремя электромоторами мощностью около тысячи лошадиных сил. Расчётный запас хода этого электровнедорожника — более 500 километров.



Автомобиль стоит от 6 до 8 миллионов рублей, в зависимости от комплектации.



Ранее Леброн Джеймс появился на публике в футболке с надписью «Теперь вы понимаете?», указав тем самым на то, что к чернокожему населению в США относятся иначе, чем к белым людям.