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Леброн Джеймс показал свой новый автомобиль

Леброн Джеймс показал свой новый автомобиль
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обзавёлся новым автомобилем. Видеозапись была опубликована в «инстаграме» Леброна.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «твиттере» My Mixtapez.

Новым автомобилем Джеймса стал электрический пикап GMC Hummer. Автомобиль 2020 года оснащён тремя электромоторами мощностью около тысячи лошадиных сил. Расчётный запас хода этого электровнедорожника — более 500 километров.

Автомобиль стоит от 6 до 8 миллионов рублей, в зависимости от комплектации.

Ранее Леброн Джеймс появился на публике в футболке с надписью «Теперь вы понимаете?», указав тем самым на то, что к чернокожему населению в США относятся иначе, чем к белым людям.

Леброн Джеймс отреагировал на штурм Конгресса США сторонниками Трампа
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