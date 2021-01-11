Кевин Дюрант и Стив Нэш отреагировали на то, что Кайри Ирвинг самовольно пропускает матчи

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш и форвард Кевин Дюрант прокомментировали тот факт, что разыгрывающий Кайри Ирвинг пропускает уже третью игру клуба, так как покинул расположение команды по личным причинам.

«Уверен, в какой-то момент Кайри даст о себе знать», – приводит слова Нэша The Spun.



Дюрант отметил, что причины отсутствия Ирвинг должен назвать сам.



«Я не буду говорить о Кайри. Позволю ему сделать это самому. Уверен, что скоро вы его увидите. Мы полностью его поддерживаем и надеемся на лучшее», – сказал Дюрант.

Напомним, близкие к Ирвингу источники после того, как баскетболист пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс», сообщили, что у Кайри просто не было желания играть.