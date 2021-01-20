«Обидно — не то слово». Экс-тренер ЦСКА резко отреагировал на снос УСК и переезд клуба
Бывший главный тренер ЦСКА Иван Едешко прокомментировал информацию о грядущем сносе домашней арены «армейцев» УСК ЦСКА. Специалист недоволен таким решением.
«Видели ли вы справедливость в этом мире, когда решают всё деньги? Наверное, не видели. Как это понять? Где забота о народе, который ходит туда, получает удовольствие от спорта? Куда они пойдут, что с ними будет? А что будет с детьми, когда все спортивные сооружения убивают? Разрушать старое считаю неправильным. Делать что-то бесполезно, невозможно пойти против ветра.
Обидно — не то слово. Куда ЦСКА переезжать? В какой другой город? Как можно из Москвы уехать», — приводит слова Едешко NEWS.ru.
Напомним, ранее в Минобороны ответили на недовольство президента ЦСКА Андрея Ватутина.
Минобороны ответило на претензии президента ЦСКА
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