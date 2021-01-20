Сергей Елевич: ЦСКА достоин своего дворца очень высокого качества

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Елевич выразил мнение, что баскетбольный ЦСКА заслуживает нового дворца высокого качества.
Ранее стало известно, что на месте УСК ЦСКА в Москве, где свои домашние матчи в Единой лиге ВТБ проводят баскетболисты красно-синих, возведут современный мультиспортивный комплекс.
«Разговор об этом давно шёл. Строительство не займёт много времени. У нас в Москве нет таких арен, которые бы принадлежали клубу. Я считаю, что ЦСКА достоин своего дворца очень высокого качества: и по наполняемости, и по всем качествам, которые хотим видеть, и по комментаторским, и по всем вопросам, которые связаны с безопасностью. ЦСКА должен иметь очень хороший дом с тренировочными площадками.
Для тренировок рядом есть «Химки», «Динамо» в Крылатском. Проблем с этим не должно быть. Полагаю, решение было продумано заранее. Играть, думаю, будут в «Мегаспорте», — приводит слова Елевича News.ru.
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