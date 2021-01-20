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Экс-игрок ЦСКА — о выселении клуба: всё на откуп большим структурам

Экс-игрок ЦСКА — о выселении клуба: всё на откуп большим структурам
Баскетбол / Евролига 0
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Бывший лёгкий форвард баскетбольного клуба ЦСКА Сергей Тараканов поделился мнением о сносе Универсального спортивного комплекса (УСК).

Ранее стало известно, что на месте УСК ЦСКА в Москве, где свои домашние матчи в Единой лиге ВТБ проводят баскетболисты красно-синих, возведут современный мультиспортивный комплекс. По словам президента клуба Андрея Ватутина, команда из-за этого может даже переехать в другой город.

«Всё на откуп большим структурам. Много детей там занимаются, куда они пойдут? Говорят, что гимнастику перевезут в Ватутинки. Понятно, что далеко не каждый туда сможет возить своих детей. ЦСКА — намоленное место: гимнастика, футбол, баскетбол. Вся эта ситуация выглядит тревожно», — приводит слова Тараканова News.ru.

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