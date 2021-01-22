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«Бавария» ответила на дерзкий выпад Этторе Мессины, но позже удалила твит

«Бавария» ответила на дерзкий выпад Этторе Мессины, но позже удалила твит
Баскетбол / Евролига 0

«Бавария» в клубном «твиттере» отреагировала на слова главного тренера «Милана» Этторе Мессины, который пожелал немецкому клубу «счастливого грёбаного полета» на пресс-конференции после матча 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

По прилёте домой «Бавария» оставила запись: «Наш полёт обратно в Германию прошёл успешно».

Фото: https://twitter.com/FCBBTogether

Вскоре после публикации мюнхенский клуб удалил запись из социальной сети.

Напомним, 21 января Мессина после победного матча с «Баварией» (75:51) не скрывал недовольства коллегой Андреа Тринкьери, который опоздал на пресс-конференцию на 20 минут. Из-за этого итальянский специалист начал общение с представителями СМИ первым, хотя по регламенту это должен делать главный тренер гостей.

«Хорошего вам чёртова полета». Этторе Мессина вышел из себя на пресс-конференции
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