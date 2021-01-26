Майк Джеймс: начал кричать, узнав о гибели Коби. Водитель ЦСКА странно смотрел на меня

Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс в годовщину гибели Коби Брайанта вспомнил, при каких обстоятельствах он узнал о смерти легендарного баскетболиста.



«Было около половины девятого вечера! Мы вернулись из Новгорода, где в полдень того же дня обыграли «Нижний» в Лиге ВТБ, и меня только что подобрал водитель ЦСКА.

Удобно устроившись на заднем сиденье, я бессознательно взял свой мобильный телефон, как обычно, и начал листать «Твиттер». Как только понял, чему посвящено большинство постов, замер. Я сразу приступил к чтению крупных новостных сайтов, так как не мог поверить, что это правда.

Через несколько секунд я начал кричать и до сих пор помню, как водитель странно смотрел на меня», — приводит слова Джеймса Gazzetta.gr.

Леброн Джеймс — о Коби Брайанте: многие вещи умирают, легенды — никогда

Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Коби погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли.