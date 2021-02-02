«Хьюстон» установил клубный рекорд и выдаёт результат лучше «Нетс» после обмена Хардена

Баскетболисты «Хьюстон Рокетс» в победном матче с «Оклахома-Сити Тандер» (136:106) установили новый рекорд в истории франшизы по количеству точных попаданий из-за дуги в отдельной игре. Об этом сообщает официальный аккаунт НБА в "Твиттере".



В сумме игроки «Рокетс» в матче с «Оклахомой» реализовали 28 трёхочковых бросков из 52 (53,8). По 5 точных попаданий из-за дуги на свой счёт записали Эрик Гордон и Демаркус Казинс.



Стоит отметить, что «Хьюстон» после обмена защитника Джеймса Хардена пока выдаёт чуть лучший результат по сравнению с «Бруклин Нетс», куда перешёл звёздный игрок, – 7-3 против 6-3.



«Рокетс» с момента расставания с Харденом показывает один из лучших защитных рейтингов в лиге, а подопечные Стива Нэша по этому показателю занимают последнее место.

«Бруклин» показывает худшую защиту в НБА после обмена Джеймса Хардена