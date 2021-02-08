Том Брэди превзошёл Леброна по наградам MVP в спортивных лигах США. Выше только Джордан

Квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди не только помог своей команде выиграть Супербоул, но и вышел на второе место в истории американских спортивных лиг по числу наград MVP в финальных сериях.
«Брэди в пятый раз был признан MVP Супербоула, он обновил свой собственный рекорд, опередив по числу подобных наград в истории чемпионатов NFL / НБА / MLB / НХЛ Леброна Джеймса (4). Впереди только Майкл Джордан (6)», — сообщается в «Твиттере» ESPN Stats.
«Тампа» на своём поле обыграла «Канзас-Сити Чифс» (31:9), став победителем 55-го Супербоула. Брэди завоевал свой седьмой чемпионский перстень. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек выиграл в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за которых выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.
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