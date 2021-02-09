Мэджик Джонсон назвал топ-5 новичков НБА

Член Зала славы Мэджик Джонсон похвалил разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла за игру в матче регулярного чемпионата НБА с «Хьюстон Рокетс». Легендарный баскетболист включил его в пятёрку лучших новичков сезона-2020/2021.



«Главный кандидат на звание лучшего новичка этого сезона Ламело Болл набрал 24 очка, 10 передач и 7 подборов в победном матче «Шарлотт» с «Хьюстоном». В нынешнем сезоне меня также впечатлили следующие новички: Джеймс Уайзмен, Иммануэль Куикли, Энтони Эдвардс и Тайрис Халибёртон», – написал Мэджик на своей странице в «Твиттере».

Напомним, результативность Ламело помогла «Хорнетс» обыграть «Рокетс» со счётом 119:94, а ему самому установить рекорд лиги и обновить ряд статистических достижений.