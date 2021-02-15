Димитрис Итудис высказался о трансфере Габриэля Лундберга в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание московским клубом защитника сборной Дании Габриэля Иффе Лундберга. В столичный клуб баскетболист перешёл из польской «Зелёна-Гуры», его контракт действует до конца сезона.
«Мы твёрдо верили, что нам нужно укрепить позицию защитника, и Иффе с его талантом и опытом участия в международных соревнованиях для этой цели подходит идеально. Он уже доказал свое желание и готовность выложиться полностью, оказавшись в другой ситуации, выступая за клуб, который ставит перед собой большие цели и руководствуется другими ожиданиями. Мы приветствуем Иффе и желаем ему всего наилучшего в нашем клубе», — приводит слова Итудиса сайт ЦСКА.
В Единой лиге ВТБ Габриэль набирает в среднем 20,4 очка, делает 3,8 подбора, 5,4 передачи и 1,4 перехвата.
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