Габриэль Лундберг отреагировал на переход в ЦСКА

Защитник сборной Дании Габриэль Лундберг поделился эмоциями от перехода из польской «Зелёна-Гуры» в московский ЦСКА. Его контракт с «армейцами» рассчитан до конца нынешнего сезона.



В ряды москвичей Габриэль переходит после победы в Кубке Польши в минувшие выходные, где его признали MVP турнира.

«Прежде всего хочу поблагодарить «Зелёна-Гуру» за возможность приехать и сыграть за команду. Определённо, это было самое большое удовольствие, которое я когда-либо испытывал в своей баскетбольной жизни. Дружба, дух товарищества и радость, которые мы разделяли здесь, никогда не будут забыты. В то же время я очень рад сыграть за ЦСКА, уверен, что это будет весело. Не могу дождаться момента, когда присоединюсь к команде, когда познакомлюсь с ребятами, и мы начнём играть в Евролиге», — приводит слова Лундберга официальный сайт ЦСКА.