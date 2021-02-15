Леброн Джеймс отреагировал на мнение о том, что ему на самом деле не 36 лет

Один из пользователей «Твиттера» опубликовал сообщение, в котором пошутил, что форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу на самом деле не 36 лет и баскетболист скрывает свой возраст.
«Открою вам секрет, Леброну Джеймсу не 36 лет. На самом деле ему 26. Он пришёл в лигу, когда ему было 8. Я не сомневаюсь в этом. Это единственное рациональное объяснение происходящему. Он будет в ярости, но я хочу рассказать правду», — написал болельщик.
Леброн поделился этой публикацией в своих аккаунтах, сопроводив её эмодзи с жестом «Тсс!», тремя плачущими до слёз смайликами и изображением инопланетянина.
Напомним, по результатам недавнего опроса ESPN Леброн лидирует в голосовании за звание лучшего игрока текущего сезона. На первое место Джеймса поставили 53 журналиста из 100.
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