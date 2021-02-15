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Леброн Джеймс и Фрэнк Вогель отреагировали на травму Энтони Дэвиса

Леброн Джеймс и Фрэнк Вогель отреагировали на травму Энтони Дэвиса
Баскетбол / НБА 0
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал ситуацию с форвардом Энтони Дэвисом, который в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» усугубил уже имевшуюся травму на правом ахилле.

«У нас много парней, способных проявить себя в отсутствие Дэвиса. Мы не возлагаем надежды на одного Кайла Кузму. Я разговаривал с Энтони в перерыве матча, он был в хорошем расположении духа. Он просто усугубил повреждение. Надеемся, что ничего серьёзного. Завтра у нас будет больше информации», – приводит слова Вогеля репортер Lakers Daily Райан Уорд.

Форвард Леброн Джеймс также пожелал товарищу по команде скорейшего выздоровления.

«Единственное, что сейчас меня волнует, это здоровье Энтони. Я хочу, чтобы он скорее стал самим собой. Сложно адаптироваться, когда игрок покидает площадку посреди матча, но к следующей игре у нас будет возможность подготовиться и составить план действий в отсутствие Дэвиса как в нападении, так и в защите. Но всё же Энтони нужен нашей команде здоровым», – цитирует Леброна журналист Майк Труделл.

Энтони Дэвис усугубил травму ахилла
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