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«Лейкерс», «Бруклин» и «Даллас» определили приоритет усиления перед дедлайном

«Лейкерс», «Бруклин» и «Даллас» определили приоритет усиления перед дедлайном
Баскетбол / НБА 0
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25 марта наступает дедлайн в НБА. До этого времени клубы рассчитывают усилить составы. «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Даллас Маверикс» приоритетной целью поставили усиление передней линии за счёт подписания «большого» игрока, утверждает инсайдер Шамс Чараниа.

По данным источника, все три команды заинтересованы в подписании игрока, который хорошо действует в защите и отлично работает на подборе. При этом конкретные фамилии пока не называются.

Ранее стало известно, что «Лейкерс» потеряли форварда Энтони Дэвиса на две-три недели. Он прошёл МРТ из-за травмы икроножной мышцы. Дэвис может не вернуться в строй до перерыва на Матч всех звёзд (5-10 марта). Это может продлить его отсутствие до трёх-четырёх недель

Энтони не смог завершить матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Во второй четверти он покинул площадку. Баскетболист усугубил уже имевшуюся травму.

Стало известно, на какой срок «Лейкерс» потеряли Энтони Дэвиса
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