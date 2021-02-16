«Лейкерс», «Бруклин» и «Даллас» определили приоритет усиления перед дедлайном

25 марта наступает дедлайн в НБА. До этого времени клубы рассчитывают усилить составы. «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Даллас Маверикс» приоритетной целью поставили усиление передней линии за счёт подписания «большого» игрока, утверждает инсайдер Шамс Чараниа.
По данным источника, все три команды заинтересованы в подписании игрока, который хорошо действует в защите и отлично работает на подборе. При этом конкретные фамилии пока не называются.
Ранее стало известно, что «Лейкерс» потеряли форварда Энтони Дэвиса на две-три недели. Он прошёл МРТ из-за травмы икроножной мышцы. Дэвис может не вернуться в строй до перерыва на Матч всех звёзд (5-10 марта). Это может продлить его отсутствие до трёх-четырёх недель
Энтони не смог завершить матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Во второй четверти он покинул площадку. Баскетболист усугубил уже имевшуюся травму.
- 16 февраля 2021
-
14:53
-
14:36
-
13:46
-
12:54
-
11:20
-
10:40
-
10:24
-
09:52
-
09:24
-
09:12
-
09:03
-
08:33
-
06:30
-
00:50
- 15 февраля 2021
-
23:50
-
23:41
-
22:45
-
21:47
-
20:47
-
19:53
-
19:19
-
19:01
-
18:16
-
17:53
-
15:51
-
14:34
-
14:11
-
12:58
-
12:12
-
11:21
-
11:09
-
10:46
-
10:27
-
10:22
-
10:17