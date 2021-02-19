Кендалл Дженнер поддержала Девина Букера и помогла фанатам на трибуне

Супермодель Кендалл Дженнар опубликовала 14 февраля первое фото со своим возлюбленным, звездой «Финикс Санз» Девином Букером. Недавно девушка пришла поддержать баскетболиста во время матча регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс».

Дженнар сидела в одиночестве в отдалении от остальных фанатов. Но болельщики, сидевшие на расстоянии нескольких рядов, попросили её сделать их фото, а затем она ещё и попозировала для селфи ребят.

«Спасибо, что перекинула мне это фото», — написал один из фанатов, отметив Кендалл.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Бобби Мёрфи.

25-летняя Дженнер — известная модель, она является участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Об отношениях Дженнер с Букером стало известно несколько месяцев назад. Сначала пара отрицала наличие романтических отношений, но вскоре вынуждена была признать этот факт.

Ранее Дженнер в честь 24-летия баскетболиста подготовила для него вечеринку-сюрприз, пригласив на мероприятие и друзей спортсмена.

Букер в минувшем регулярном чемпионате НБА принял участие в 70 матчах, набирая в них 26,6 очка, собирая 4,2 подбора, совершая 6,5 передачи и 0,7 перехвата.