Лука Дончич: вероятно, Дэмьен Лиллард заслужил попадание в старт на МЗ НБА больше меня

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал включение в стартовый состав команды Западной конференции на Матч звёзд НБА 2021 года.
«Не ожидал, что меня выберут в стартовый состав. Знаю, что, вероятно, Дэмьен Лиллард заслужил попадание в старт на МЗ НБА больше меня», — приводит слова Дончича журналист Тим Мэкмахон.
Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и «Бруклина» Кевин Дюрант назначены капитанами команд Матча всех звёзд. Джеймс и Дюрант стали капитанами как лидеры голосования среди болельщиков. Капитаны определят стартовые составы команд в ходе драфта из баскетболистов, выбранных на основе опроса болельщиков, действующих игроков лиги и журналистов.
В Западной конференции выбраны: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»). Восточную конференцию представят: Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерз»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»).
- 21 февраля 2021
-
12:25
-
11:34
-
10:48
-
10:30
-
09:53
-
09:21
-
09:16
-
09:13
-
09:07
-
08:37
-
07:59
-
00:00
- 20 февраля 2021
-
22:56
-
20:57
-
20:31
-
19:49
-
18:51
-
17:41
-
15:52
-
14:25
-
13:53
-
12:27
-
12:00
-
10:34
-
09:56
-
09:18
-
09:06
-
08:47
-
08:16
-
08:04
-
07:16
-
06:49
-
03:00
-
01:07
-
00:47