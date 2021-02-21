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Лука Дончич: вероятно, Дэмьен Лиллард заслужил попадание в старт на МЗ НБА больше меня

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал включение в стартовый состав команды Западной конференции на Матч звёзд НБА 2021 года.

«Не ожидал, что меня выберут в стартовый состав. Знаю, что, вероятно, Дэмьен Лиллард заслужил попадание в старт на МЗ НБА больше меня», — приводит слова Дончича журналист Тим Мэкмахон.

Форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и «Бруклина» Кевин Дюрант назначены капитанами команд Матча всех звёзд. Джеймс и Дюрант стали капитанами как лидеры голосования среди болельщиков. Капитаны определят стартовые составы команд в ходе драфта из баскетболистов, выбранных на основе опроса болельщиков, действующих игроков лиги и журналистов.



В Западной конференции выбраны: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»). Восточную конференцию представят: Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерз»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»).