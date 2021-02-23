Александр Медведев отреагировал на победу «Зенита» над «Миланом»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу питерского клуба в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпией Милан». Накануне «Зенит» одержал победу со счётом 79:70.
«Наша команда показала сегодня, что она не только может играть с любым соперником, но и побеждать его. Мы увидели в исполнении «Зенита» разнообразие в атаке, тактическую грамотность, самоотверженность, импровизацию. Весь баскетбольный арсенал наша команда сегодня продемонстрировала. Парни молодцы.
И, конечно, важно, что сегодня на арене могли присутствовать уже 50% болельщиков. Шестой игрок был сегодня у нашей команды на паркете. Наконец-то болельщики по максимуму смогли заполнить трибуны домашней арены и поддерживали команду очень здорово. Это, безусловно, было дополнительным стимулом для «Зенита».
В этом сезоне наша команда, можно сказать, перевыполняет планы, поставленные на сезон, и надеюсь, что мы на этом не остановимся и будем играть и в «Финале четырёх» Евролиги, и в «Финале четырёх» Единой лиги ВТБ.
Я очень ждал возвращения на паркет Алекса Пойтресса. Он вернулся и сыграл здорово: и забивал, и вообще творчески провёл весь этот поединок. Молодчик», — цитирует Медведева «В мире спорта».
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