Седокова поздравила Тимму и всех мужчин с 23 февраля

Певица Анна Седокова поздравила мужчин с Днём защитника отечества. Также она пообещала поздравить лично своего супруга, форварда «Химок» Яниса Тимму.
«Вот вас все поздравляют, а я сразу перешла к подаркам. Защищайте нас, пожалуйста. Мы это любим и ценим. Янис, люблю, с праздником поздравлю лично», — написала Седокова в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» певицы.
Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать это событие и рассказали о нём лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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