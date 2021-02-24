Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Мэджик Джонсон назвал три главных разочарования сезона НБА

Мэджик Джонсон назвал три главных разочарования сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы, легенда НБА и «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о главных разочарованиях нынешнего сезона. В качестве главных разочарований Джонсон назвал «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс» и «Милуоки Бакс».

«Пока самым большим разочарованием являются «Селтикс», «Маверикс»и «Бакс». «Селтикс» не хватает роста. «Маверикс» неудачно играют в защите, а «Бакс» — слишком медленные и неатлетичные», — написал Джонсон в своём «твиттере».

«Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с показателем 19-13. «Селтикс» находится на шестом месте (15-6). «Даллас» располагается на девятом месте турнирной таблицы Западной конференции. Команда одержала 15 побед и потерпела 15 поражений.

Мэджик Джонсон высказался о «Юте», которая выиграла 19 из последних 20 матчей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021