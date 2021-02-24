Мэджик Джонсон назвал три главных разочарования сезона НБА
Член Зала славы, легенда НБА и «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о главных разочарованиях нынешнего сезона. В качестве главных разочарований Джонсон назвал «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс» и «Милуоки Бакс».
«Пока самым большим разочарованием являются «Селтикс», «Маверикс»и «Бакс». «Селтикс» не хватает роста. «Маверикс» неудачно играют в защите, а «Бакс» — слишком медленные и неатлетичные», — написал Джонсон в своём «твиттере».
«Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с показателем 19-13. «Селтикс» находится на шестом месте (15-6). «Даллас» располагается на девятом месте турнирной таблицы Западной конференции. Команда одержала 15 побед и потерпела 15 поражений.
Мэджик Джонсон высказался о «Юте», которая выиграла 19 из последних 20 матчей
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