Мэджик Джонсон назвал три главных разочарования сезона НБА

Член Зала славы, легенда НБА и «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о главных разочарованиях нынешнего сезона. В качестве главных разочарований Джонсон назвал «Бостон Селтикс», «Даллас Маверикс» и «Милуоки Бакс».

«Пока самым большим разочарованием являются «Селтикс», «Маверикс»и «Бакс». «Селтикс» не хватает роста. «Маверикс» неудачно играют в защите, а «Бакс» — слишком медленные и неатлетичные», — написал Джонсон в своём «твиттере».

«Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с показателем 19-13. «Селтикс» находится на шестом месте (15-6). «Даллас» располагается на девятом месте турнирной таблицы Западной конференции. Команда одержала 15 побед и потерпела 15 поражений.