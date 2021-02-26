Гомельский заявил, что устал терпеть Итудиса во главе ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский раскритиковал главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса. Накануне москвичи обыграли «Олимпиакос» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 75:74. Победный бросок москвичи забросили на последних секундах. При этом ЦСКА в ходе матча вёл с преимуществом в 23 очка.
«Нельзя так защищать своё преимущество! И категорически нельзя так вести игру, как это делает Итудис! Я вообще против того, чтобы тренеров дёргали, снимали с работы во время сезона, но здесь терпение на исходе. Он такой упрямый! Его команда теряет инициативу. А что значит потерять инициативу? Это значит отдать сопернику психологическое преимущество.
А он не делает правильных замен, не вовремя берёт таймаут, и он всё время разговаривает с судьями! Я так боялся, что ему в последнем таймауте дадут технический за то, что он всё время разговаривает дольше, чем соперник. Сколько можно его терпеть», — сказал Гомельский в видеоролике, опубликованном в его «инстаграме».
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