Ванесса Брайант жёстко прошлась по актрисе-феминистке за твит о смерти «насильника» Коби

Ванесса Брайант, вдова легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, жёстко прошлась по актрисе-феминистке Эван Рэйчел Вуд за твит о смерти баскетболиста.



«Произошла ужасная трагедия. Мои соболезнования семье Коби. Он был героем спорта. Но также он был насильником. Эти два факта должны сосуществовать», – написала американская актриса Эван Рэйчел Вуд в январе 2020 года.



Эван Рэйчел Вуд — известная голливудская актриса. В первую очередь она знаменита ролью Долорес Абернати в популярном сериале «Мир Дикого Запада».



Вдова Коби Брайанта, Ванесса, отреагировала на твит только сейчас.

Фото: https://www.instagram.com/vanessabryant

«Я только что узнала. Ваш фальшивый, неуместный и клеветнический твит — это подло. Такое поведение — одна из причин, по которой ни в чём не повинные чернокожие люди попадают в тюрьму за преступления, которых они не совершали. Обвинение не делает вас виноватым. Вы не знаете ни единого факта о деле», — написала Брайант в своём «инстаграме».