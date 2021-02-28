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Ванесса Брайант жёстко прошлась по актрисе-феминистке за твит о смерти «насильника» Коби

Ванесса Брайант жёстко прошлась по актрисе-феминистке за твит о смерти «насильника» Коби
Баскетбол / НБА 0
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Ванесса Брайант, вдова легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, жёстко прошлась по актрисе-феминистке Эван Рэйчел Вуд за твит о смерти баскетболиста.

«Произошла ужасная трагедия. Мои соболезнования семье Коби. Он был героем спорта. Но также он был насильником. Эти два факта должны сосуществовать», – написала американская актриса Эван Рэйчел Вуд в январе 2020 года.

Эван Рэйчел Вуд — известная голливудская актриса. В первую очередь она знаменита ролью Долорес Абернати в популярном сериале «Мир Дикого Запада».

Вдова Коби Брайанта, Ванесса, отреагировала на твит только сейчас.

Фото: https://www.instagram.com/vanessabryant

«Я только что узнала. Ваш фальшивый, неуместный и клеветнический твит — это подло. Такое поведение — одна из причин, по которой ни в чём не повинные чернокожие люди попадают в тюрьму за преступления, которых они не совершали. Обвинение не делает вас виноватым. Вы не знаете ни единого факта о деле», — написала Брайант в своём «инстаграме».

«Коби, сгори в аду, насильник». Феминистки против скорби по легенде баскетбола
Дело дошло до того, что аккаунты разгорячившихся дамочек банит «Твиттер», а болельщики призывают их образумиться.
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