Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гомельский считает, что до смены тренера в ЦСКА состав нужно сохранить

Гомельский считает, что до смены тренера в ЦСКА состав нужно сохранить
Баскетбол / Евролига 0

Известный российский комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о возможных кадровых изменениях в ЦСКА. По мнению Гомельского, до конца сезона москвичам не стоит ничего менять.

«Я считаю, что состав ЦСКА, который есть на сегодня, должен доиграть сезон. Все замены — после того, как сезон завершится. Главное определить тренера. И тогда можно заниматься селекцией в соответствии с концепции нового главного тренера», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее комментатор неоднократно жёстко критиковал главного тренера команды Димитриса Итудиса. По мнению Гомельского, Итудис уже не контролирует ситуацию в московском клубе. При этом пока неизвестно, планирует ли руководство ЦСКА оставлять тренера на следующий сезон.

Гомельский заявил, что устал терпеть Итудиса во главе ЦСКА
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021