Гомельский считает, что до смены тренера в ЦСКА состав нужно сохранить

Известный российский комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о возможных кадровых изменениях в ЦСКА. По мнению Гомельского, до конца сезона москвичам не стоит ничего менять.

«Я считаю, что состав ЦСКА, который есть на сегодня, должен доиграть сезон. Все замены — после того, как сезон завершится. Главное определить тренера. И тогда можно заниматься селекцией в соответствии с концепции нового главного тренера», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее комментатор неоднократно жёстко критиковал главного тренера команды Димитриса Итудиса. По мнению Гомельского, Итудис уже не контролирует ситуацию в московском клубе. При этом пока неизвестно, планирует ли руководство ЦСКА оставлять тренера на следующий сезон.