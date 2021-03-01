Гомельский считает, что до смены тренера в ЦСКА состав нужно сохранить
Известный российский комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о возможных кадровых изменениях в ЦСКА. По мнению Гомельского, до конца сезона москвичам не стоит ничего менять.
«Я считаю, что состав ЦСКА, который есть на сегодня, должен доиграть сезон. Все замены — после того, как сезон завершится. Главное определить тренера. И тогда можно заниматься селекцией в соответствии с концепции нового главного тренера», — написал Гомельский на своём сайте.
Ранее комментатор неоднократно жёстко критиковал главного тренера команды Димитриса Итудиса. По мнению Гомельского, Итудис уже не контролирует ситуацию в московском клубе. При этом пока неизвестно, планирует ли руководство ЦСКА оставлять тренера на следующий сезон.
Гомельский заявил, что устал терпеть Итудиса во главе ЦСКА
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